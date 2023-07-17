雪碧近日替資深藝人廖峻出頭，在臉書砲轟女網紅李伊妍誣陷廖峻性侵未遂，更曝光李伊妍私下找道上大哥幫忙處理的截圖，指對方在記者會前一天還找人討論如何滅火，認為疑點重重，李伊妍則是不滿喊告。而被雪碧點名的「大哥」其實是連千毅相當尊敬的「全哥」謝育全，他也發文還原始末，解釋為何會拒絕幫助李伊妍的真正原因。

謝育全被外界視為連千毅大哥、有天道盟太陽會背景，這次再捲入李伊妍和雪碧的戰爭中，他於10日在臉書發長文澄清自己並非道上大哥，充其量是個身在梁山的中年大叔，「也正因為如此，在不了解事情過程、真相時，在不知道誰對誰錯的情況下，實在不適合答應別人的請託，而且又是這麼嚴重的指控！」這恐怕會影響這李伊妍開記者會揭露事情的本意。

謝育全發長文證實被求滅火。（圖/謝育全IG）

對於李伊妍指控雪碧是編造假截圖要提告一事，謝育全也直言截圖的確是自己傳給雪碧的，透露當天的聚會上，雪碧剛好也在場，李伊妍求助他後，因為他不清楚李伊妍記者會說的內容，才會隨口問了雪碧，「也正因為如此雪碧知道了李小姐求助於我的事，事出必有因，因爲這事使得李小姐指稱雪碧小姐胡亂指控、子虛烏有而要對她提告，我自覺事因起於我，所以要證明她有所本、我提供了截圖給雪碧，不該讓她蒙受其冤，我覺得這是我該做的事！」

最後謝育全表示這件事已經成為公眾事件，不願意插手此事，雖然每個人都有權利發表看法，但真相也只有當事人才清楚，最後更提醒李伊妍：「以訟止戰要適用得宜，有時成了七傷拳會更加難以收拾！」也呼籲李伊妍能看到自己的文章，了解整件事情的來龍去脈。