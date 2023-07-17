網路節目《木曜4超玩》以體驗各行各業的「一日系列」打開知名度，捧紅主持群邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱和阿部瑪利亞，不過節目近期爆出幕後團隊集體離職，製作人陳百祥則留職停薪，對此，有網友就好奇發文：「大家從何時起不看木曜的？」吸引許多鐵粉點出關鍵。

有網友在PTT以「大家從何時起不看木曜的？」為題發文，該網友表示他以前每周四都會準時看《木曜4》、還會看直播，後來漸漸不看了，他認為：「跟百祥有很大的關係」，表示百祥原本是偶爾串場，效果還不錯，後來出鏡時間愈來愈長，「而且還常搶主key，變成他跟邰哥互抬槓，甚至蓋過邰哥還有其它（他）人，他才是主咖的樣子」。

原PO強調：「不是說百祥不好，而是後期的節目比重，真的是完全跑掉了，節目的無聊程度跟百祥出鏡時長成正比。」網友紛紛留言：「KID後來的比例降低就變難看了」、「開始有吃飯系列 墊檔期我就不看了」、「白痴日本行」、「有在吃苦體驗行業，有真性情的時候才看」、「把負評一律當酸民時」。

同時，也有一位自稱是骨灰級鐵粉發文，表示最初4人時期還有溫妮親妹客串時，溫妮與泱泱在直播中話很多，4人各有互動，後來進入6大金剛時代，直播變得很制式，「邰哥主key、百祥旁白吐槽、坤達接梗，三個女生淪為花瓶，偶爾講個一句，並點出，轉淚點絕對是日本旅遊單元「少年週刊」，認為內容就是吃吃喝喝、景點走走逛逛、抽籤許願，「完全沒主題、沒目的、沒節目規劃、主持人沒互動，然後一直喊好久沒出國喔，好漂亮、好好吃，到底誰會要看這個？」