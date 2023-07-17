「公平正義救台灣遊行」昨（16）日下午在凱道登場，除了主辦人之一的館長在網路上直播外，也有許多直播主到場參與。網紅「四叉貓」劉宇昨日在活動開始前就已抵達現場進行直播，最後成績揭曉，他的流量只輸給館長排在第2名，甚至還贏過民眾黨主席柯文哲的頻道，並收到8萬多元的斗內。

四叉貓今日凌晨在臉書表示，經營了4個月的直播，716遊行的同時觀看人數達到9200人左右，是他頻道有史以來最高的一次，且流量在所有參加716活動的直播主中，還只輸給主辦方館長，「小女子沒辦法以身相許，只能感謝大家的支持」。

對於直播時出現的一些狀況，四叉貓解釋，因為天氣實在太熱的關係，必須在手機後方夾著冷卻風扇，無法使用三軸穩定器，因此畫面看起來比較晃，且同樣是因為高溫的關係，手機直接無法充電，導致續航力出現問題，將使用收到的斗內添購新器材，持續為以後的直播努力。

據四叉貓公布的數據顯示，直播716遊行的所有直播主中，館長的流量達到35萬多、收到20萬元斗內，再來則是流量15萬左右、收到8萬多元斗內的四叉貓，柯文哲的流量則在13萬左右，並未收取斗內。