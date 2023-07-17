訴求「司法改革、居住正義」的716遊行，昨（16）日在凱達格蘭大道舉行，活動主辦人之一的「館長」陳之漢嘲諷，民進黨總統參選人兼黨主席賴清德不敢到遊行現場，相關話題引起網友熱議，其中不少人對陳的立場從挺綠轉變為反綠有所質疑。

館長昨在遊行上引述了蔡英文在2016年選前之夜所說的話，嘲諷蔡政府對人民的痛苦麻木不仁，他指出，除了民進黨以外的主要黨派都有參加遊行，但民進黨卻躲在圓山飯店吹冷氣、連派個小小的官員都不願意。而當館長說出，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲，以及鴻海創辦人郭台銘都到場，唯獨賴清德沒到時，台下群眾噓聲、倒讚不斷，他狠酸，這就是賴不敢到場的原因。

相關報導經轉傳至入口網站《Yahoo》後引發網友熱議，但不少人批評館長，「你不也曾是塔綠班的死忠鐵粉」、「民進黨不就是你一手扶持起來的嗎」、「現在執政黨這樣，你厥功甚偉喔」、「為全民百姓立意很好，但你是個十足的牆頭草」。

另外，實況主「統神」張嘉航日前受訪時也直言，館長應該要向中天道歉，他指出，館長先前舉辦的「反紅媒」遊行，導致《中天新聞台》被關台，而現在，法院已多次判決NCC敗訴，但館長都未對此表態。