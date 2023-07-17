目前，香港天文台維持8號東南烈風或暴風信號不變，香港平均風力每小時63公里或以上，預估至少維持到當地時間下午4點。因此，17日上午休市的港股，下午也可能繼續休市。之後，8號信號會否持續發布，得視泰利颱風遠離珠江口的速度，以及風勢變化加上雨勢大小來決定。