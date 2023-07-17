台灣知名的日系平價百貨公司、台灣大創百貨公司，在台灣提起民事訴訟，要求2014年2017年擔任總經理的西谷晃司，對其先支付預付款550萬多元但廠商未出貨的行為賠償，台北地方法院佐以日本法院判決等相關資料，判決他須賠償公司300萬元。可上訴。

台灣大創百貨公司提告主張，西谷晃司原本擔任副總經理、總經理一職，在2017年擔任日商大創產業執行董，負責責海外事業，但2017年大創產業發現他任職期間，進行多數交易存有不自然及不合理情，開啟公司調查，在2017年11月解除其全部職務，將他調回日本接受調查。

公司指出，西谷晃司後來不知去向，但公司查出，他在台灣與一家廠商簽約支付契約總價80％的預付款550萬多元，對方沒有交貨，他須為了公司損失負擔300萬元多元的賠償。

台北地院審酌日本法院相關判決，認為西谷晃司代表台灣大創百貨公司與廠商簽約，支付預付款550萬4688元，但對方完全未交貨，致公司預付款受預付款無法回收的損害，判決須賠償部分損失300萬元。可上訴。