054B型護衛艦

網上瘋傳的照片顯示，中國兩艘多用途護衛艦可望下水，為新一代航母打擊群增添戰力。

據《南華早報》（South China Morning Post）16日報導，微博上由軍迷張貼的照片顯示，船廠準備從乾塢將比現役054A大、速度也較快的054B型護衛艦推出，從中可看到一半以上的艦身，應該不久就會下水。而乾塢旁的橫幅顯示，照片是在中國船舶集團（CSSC）位於廣州的黃埔文沖船廠所拍攝。台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩說，艙壁板和艦島控制塔的形狀顯示，它是迷你版055型驅逐艦。

他指出，這是嶄新的護衛艦，不僅比054A更大，速度更快，還採用了055型艦上的一些先進新技術。而055型艦是繼美國朱瓦特級（Zumwalt class）隱形驅逐艦之後，世界最強大的驅逐艦，有中國航母的「帶刀侍衛」之稱。

中方打算年底前讓兩艘054B型護衛艦下水，除了廣州在建的那艘外，還有一艘在中國船舶集團位於上海的滬東中華造船廠打造。而美國前潛艦艦員舒加特（Tom Shugart）根據上海船廠的衛星圖像估計，054B排水量約為6,000噸，大約長147米、寬18米，比054A型艦長了超過10米。不過，6月在上海船廠拍攝的照片顯示，新艦的艤裝作業尚未展開，意味它的進度沒有廣州的那艘快。

而在廣州，054B就在為中國海警打造的4,000噸054A旁。呂禮詩指出，054B的排水量比054A大，將會安裝更強大的武器，除了先進旋轉相列雷達系統、高功率微波，甚至艦載無人機外，還有055型大驅上所採用的其他新技術。