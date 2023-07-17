美國近期發生震驚全國社會的離奇失蹤案件，阿拉巴馬州女子蘿素（Carlee Russell）13日晚間駕車行經州際公路時，看見一名包著尿布的男童獨自在公路旁遊蕩，她下車關心後竟離奇失蹤，家屬表示，女子下車關心男童時還有打電話給家人，家人在電話中聽到女子大聲尖叫，後續就完全沒有回音。羅素15日晚間又自行返家，不過明顯受到驚嚇，家屬推測蘿素可能遭到綁架，而男童是誘餌。離奇的是，當晚除了蘿素，沒有其他駕駛通報看到男童。

阿拉巴馬州女子蘿素（Carlee Russell）夜間下車關心在公路上獨自遊蕩的男童，結果離奇失蹤兩天，後續又自行返家。

綜合《紐約時報》（New York Times）、《紐約郵報》（New York Post）、阿拉巴馬州地方電視台「WVTM-TV」報導，25歲的蘿素13日晚間下班後開車返回位在胡佛市（Hoover）的家，約莫晚間9時35分左右，她在459號州際公路（I-459）南下路段看到一名包著尿布的男童獨自在公路邊遊蕩，她隨即將車停在路邊，準備下車關心。

蘿素先報警，通報男童的確切位置，接著再打給一名家人說明事發經過，她一邊和家人通話，一邊下車關心男童狀況，電話這頭，家人有聽到蘿素詢問男童還好嗎，但沒有聽到男童回應，接著就聽見蘿素的尖叫聲，後續蘿素再也沒有答話，只剩下公路上車輛行駛的嘈雜聲，她的母親塔莉莎（Talitha Russell）描述，蘿素的手機似乎掉在了地上。

影片為13日深夜，蘿素將車停在459號州際公路（I-459）邊。

家屬隨即前往現場，不過已不見蘿素及男童蹤影，她的賓士轎車停在路邊，車門敞開，引擎還在發動，家屬與警方隨即展開搜救。

15日深夜10時45分，蘿素又突然自行返家，據信她「似乎受到驚嚇」，返家後已先前往醫院檢查。

阿拉巴馬州女子蘿素（Carlee Russell）夜間下車關心在公路上獨自遊蕩的男童，結果離奇失蹤兩天，後續又自行返家。

目前警方仍在調查蘿素失蹤的48小時內發生了什麼事，男友西蒙斯（Thomar Latrell Simmons）及家人稱她被綁架，在公路邊遊蕩的男童是誘餌，以引誘她停車。

西蒙斯昨（16）日在臉書發文說明蘿素狀況：「她實際上搏命48小時，直到她身體及心裡都穩定為止，她現階段無法提供綁匪的情況或行蹤。」

蘿素的失蹤案有許多疑點，其中最大的謎團是，459號州際公路是車流量相當大的公路，但是當晚沒有其他駕駛通報路邊有男童遊蕩，遇到這種情況時，通常會有許多人報案。

胡佛市警察局局長德茲斯（Nick Derzis）坦言：「這有些不尋常。」

文章來源：Alabama Woman Who Was Missing After Reporting a Child on a Highway Is Found
文章來源：Missing Alabama woman 'Carlee Russell' returned home on foot, police say
文章來源：Alabama woman who stopped to help toddler on highway was kidnapped and fought for her life, boyfriend says
文章來源：Toddler reported walking alone on interstate used as ‘bait’ to lure Alabama woman, her parents claim
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