美國近期發生震驚全國社會的離奇失蹤案件，阿拉巴馬州女子蘿素（Carlee Russell）13日晚間駕車行經州際公路時，看見一名包著尿布的男童獨自在公路旁遊蕩，她下車關心後竟離奇失蹤，家屬表示，女子下車關心男童時還有打電話給家人，家人在電話中聽到女子大聲尖叫，後續就完全沒有回音。羅素15日晚間又自行返家，不過明顯受到驚嚇，家屬推測蘿素可能遭到綁架，而男童是誘餌。離奇的是，當晚除了蘿素，沒有其他駕駛通報看到男童。

阿拉巴馬州女子蘿素（Carlee Russell）夜間下車關心在公路上獨自遊蕩的男童，結果離奇失蹤兩天，後續又自行返家。

綜合《紐約時報》（New York Times）、《紐約郵報》（New York Post）、阿拉巴馬州地方電視台「WVTM-TV」報導，25歲的蘿素13日晚間下班後開車返回位在胡佛市（Hoover）的家，約莫晚間9時35分左右，她在459號州際公路（I-459）南下路段看到一名包著尿布的男童獨自在公路邊遊蕩，她隨即將車停在路邊，準備下車關心。

蘿素先報警，通報男童的確切位置，接著再打給一名家人說明事發經過，她一邊和家人通話，一邊下車關心男童狀況，電話這頭，家人有聽到蘿素詢問男童還好嗎，但沒有聽到男童回應，接著就聽見蘿素的尖叫聲，後續蘿素再也沒有答話，只剩下公路上車輛行駛的嘈雜聲，她的母親塔莉莎（Talitha Russell）描述，蘿素的手機似乎掉在了地上。

影片為13日深夜，蘿素將車停在459號州際公路（I-459）邊。

家屬隨即前往現場，不過已不見蘿素及男童蹤影，她的賓士轎車停在路邊，車門敞開，引擎還在發動，家屬與警方隨即展開搜救。

BREAKING NEWS: Carlee Russell found alive, taken to UAB Hospital. https://t.co/oIP4b2knBy — WBRC FOX6 News (@WBRCnews) July 16, 2023

15日深夜10時45分，蘿素又突然自行返家，據信她「似乎受到驚嚇」，返家後已先前往醫院檢查。

阿拉巴馬州女子蘿素（Carlee Russell）夜間下車關心在公路上獨自遊蕩的男童，結果離奇失蹤兩天，後續又自行返家。

目前警方仍在調查蘿素失蹤的48小時內發生了什麼事，男友西蒙斯（Thomar Latrell Simmons）及家人稱她被綁架，在公路邊遊蕩的男童是誘餌，以引誘她停車。

西蒙斯昨（16）日在臉書發文說明蘿素狀況：「她實際上搏命48小時，直到她身體及心裡都穩定為止，她現階段無法提供綁匪的情況或行蹤。」

蘿素的失蹤案有許多疑點，其中最大的謎團是，459號州際公路是車流量相當大的公路，但是當晚沒有其他駕駛通報路邊有男童遊蕩，遇到這種情況時，通常會有許多人報案。

胡佛市警察局局長德茲斯（Nick Derzis）坦言：「這有些不尋常。」