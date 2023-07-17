大陸今年初新成立的國家數據局將迎來首任局長。香港《星島日報》透露，中國聯合網路通信集團有限公司（簡稱中國聯通）黨組書記、董事長劉烈宏，將調任國家發改委副主任，並掌管國家數據局。

今年3月，大陸全國人大通過《國務院機構改革方案》議案，提出組建國家數據局，負責協調推進全國數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享和開發利用等，並主管大數據監督管理工作，由國家發改委管理。

55歲的劉烈宏，四川成都人，研究員級高級工程師，享受「國務院政府特殊津貼」。他在1990年參加工作後，長期從事資訊工程專業，先後在機械電子工業部、電子工業部、信息產業部工作，分別擔任過中國電子科技集團、中國電子信息產業集團高層。

2018年，劉烈宏升任大陸國家互聯網信息辦公室副主任，2020年調任工信部副部長，2021年8月任中國聯通董事長至今，現任中共第20屆中央候補委員。

報導指，中國大陸的數位經濟規模已經是全球第二，規模約占全國經濟總量的40％左右，分析認為必須有一個專門機構來管理。今年2月，中共中央、國務院印發《數字中國整體布局規畫》；3月的政府工作報告強調，大力發展數位經濟，提升常態化監管水平。