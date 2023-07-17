大學究竟要選校還是選系，令不少準大學生傷透腦筋，一名剛考完分科測驗的男生表示，對答案後預估可以上台大人類學系或戲劇系，但他真正有興趣的是政大斯拉夫語文學系，苦惱要為了台大選沒興趣的科系嗎？多數人勸原PO不要有名校迷思，但也有過來人分析，要他先詢問父母有多少身家，若家裡非常有錢，就可毫不猶豫選校。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，他是今年參加分科測驗的考生，對過答案預估成績可以上台大人類學系或戲劇系，但他對這兩科系都沒興趣，只覺得台大說出去好聽，為此非常猶豫。他的第一志願其實是政大的斯拉夫語文學系，「現在不知道要不要為了台大選自己沒興趣的科系，希望學長姊能給意見。」

網友則建議原PO不要有名校迷思，選擇自己有興趣的系所更重要，「都什麼年代了不要有名校迷思」、「斯拉夫語系，如果是你有興趣的，當然選政大」、「不要因為校名而選擇自己不喜歡的科系，要讀4年，這樣真的滿辛苦的」、「過來人的經驗告訴你，不要有名校迷思，選自己喜歡的科系比較重要」。

一名台大女生要原PO先問父母有多少身家，若有錢到一輩子不愁吃穿，就可直接選校，另請家教一對一教語言；如果是一般平民，就只能選出社會能賺錢、自身不排斥的科系，把語言當作興趣，否則念完大學即失業，有強烈名校迷思，可以先考進台大再轉系，但過程不輕鬆要有覺悟。