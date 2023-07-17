毛巾是許多人每天都會接觸到的日常用品，小心清潔不當恐對健康造成負面影響。對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，根據研究發現，毛巾只要3天沒洗，病菌量就可達到約8千萬隻，就像用馬桶擦拭身體般。他指出，毛巾常見細菌包括大腸桿菌、金黃色葡萄球菌及黴菌，可能會引發皮膚感染、呼吸道疾病及腹瀉等症狀，因此，清洗方式和晾乾環境都很重要，且2～3個月就要更換一條新毛巾。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文，說明家中毛巾清潔的重要性。他表示，毛巾上的細菌數量取決於使用頻率、清洗方式和晾乾環境。他強調，毛巾上的細菌會隨使用次數和時間增加，若不及時清洗和晾乾，可能會造成皮膚感染、過敏或異味。

黃軒提到，根據一項美國亞利桑那大學的研究發現，毛巾只要3天沒洗，病菌量就可達到約8千萬隻，就像用馬桶擦拭身體般；一周沒洗甚至恐會達到上億隻細菌。因此，他建議毛巾應該每使用2～3次就要清洗1次。

黃軒進一步闡述，毛巾常見的細菌有3種，分別是大腸桿菌，其會造成腸胃道感染，存在於毛巾上可能導致腹瀉等症狀；金黃色葡萄球菌，屬於常見的細菌，存在於皮膚、鼻子、咽喉黏膜及糞便中，當滋生在毛巾上時，可能會引發皮膚感染、風疹、痤瘡等症狀；黴菌，其生長迅速，存在於濕潤毛巾上可能會引發呼吸道疾病和敏感性皮膚炎等症狀。

至於毛巾該如何清洗？黃軒說明，可以用熱水或肥皂水浸泡10分鐘，接著再用手揉搓或丟洗衣機脫水，最後掛在通風良好的地方晾乾。另外，新購入的毛巾，也要記得用熱水清洗才乾淨。

最後，黃軒提醒，毛巾最好1人1條，不要共用，以免傳染細菌或病毒；若有皮膚疾病或私密處的清潔，也建議用另外一條毛巾，避免交叉感染。除此，毛巾的更換頻率也要注意，最好每2～3個月就得更換一條新毛巾。他特別呼籲，毛巾千萬不要捨不得洗，等肉眼看到髒污再清潔，細菌恐已增生太多。