永捷表示，公司於2017年取得工研院可撓性有機發光二極體(Flexible OLED)顯示器技術轉移生產後，積極進行高硬度耐磨材料(HC材料)配方的研發人才與相關設備投入，近日成功拿下新單，將成為未來營運里程開啟新篇章。

永捷指，此次自主開發的HC材料，不僅可依據客戶的功能需求進行客製化HC塗液，且從鋼絲絨測試表面磨耗上可達5,000次(其他廠約2,500~3,000次)，彎折可依客戶需求從20萬次到80萬次(其他廠約30~50萬次)，整體來看，皆相較一般市售HC膜及HC配方，同時具有高硬度、高延展耐曲折性、耐磨性的優勢。

據集邦科技(TrendForce)預估，2023年折疊手機出貨量將達1,980萬支，年增率高達55％，中國手機品牌廠商將扮演主要驅動市場大幅成長的重要關鍵；不僅如此，據市場資料可見，2023年包括Google、Motorola、榮耀(Honor)、三星電子(Samsung Electronics)、Oppo、Vivo、小米、華為等業者將再推出近20款折疊手機新品陸續搶市，凸顯全球折疊式手機未來市場爆發性成長的龐大商機，將有助永捷未來良好的業務開拓空間。

展望2023年，永捷對於今年整體營運於第二季有望落底、撥雲見日深具信心，由在手訂單來看，除了HC材料有良好的業務成果展現外，受惠於全球因應全球邁向ESG浪潮、汽車產業朝向電動車技術持續進程，應用在ESG環保、電動車、運動、國防、高科技電子與半導體等五大產業領域的訂單，皆陸續與主要客戶推進各項開發設計與認證的相關進度，永捷將隨著客戶訂單需求持續加溫，催動公司整體營運於今年第三季起飛，有機會繳出下半年營運優於上半年成長的成績單。