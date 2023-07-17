一段感情中難免會遇到分手的情況，有些人失戀後能快速療傷，但有些人則是走不出傷痛，沉溺其中不可自拔，《摘星工廠》運勢專欄指出，天蠍座、處女座、金牛座一旦分手後容易久久無法釋懷，也難以再次為愛敞開心房。

▍天蠍座

天蠍座敢愛敢恨，一旦愛上便會竭盡所能付出，只為了給對方最好的。但若不幸被對方辜負，受到情傷，平常很會隱忍但也容易走向極端的天蠍座，這時會陷入低潮變得頹廢沮喪，也不再衝動，為任何人陷入戀愛中。

▍處女座

處女座的心裡，一直在追求一份完美無瑕的愛情，但若不幸受了傷，那份瑕疵、挫折感、心痛是他們堅決無法接受、容忍的，且會長時間的耿耿於懷。即使有人再度熱烈追求，也難以走出情傷，更不輕易敞開心房。

▍金牛座

固執的金牛座，對事情有著自己的準則與看法，不輕易被誰改變。若受了情傷，金牛座會不斷地反思過往的錯誤，沉溺其中不可自拔。即使有人好言相勸，大可拋開過去重新來過，金牛座依舊久久無法釋懷，難以再動心，也深怕自己的問題讓感情再度失敗。