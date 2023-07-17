716非綠勢力在凱道前頂著豔陽抗議蔡政府，民進黨則在圓山大飯店穿棒球外套吹冷氣舉辦全代會。國民黨總統參選人侯友宜今天出席新北市盃羽球桌球錦標賽開幕典禮，受訪時批評民進黨「說一套做一套，大熱天穿外套」，完全沒有傾聽烈日下人民的聲音，反而在圓山飯店吹冷氣說風涼話。

侯友宜昨天參加716公平正義抗議活動，致詞時卻遭民眾黨總統參選人柯文哲的支持者嗆聲，還比倒讚跟噓聲。侯友宜今對此表示，對於柯的支持者他都給予尊重，他昨天已經將社會公平正義跟居住正義的想法呈現出來，現場狀況都坦然面對，民主政治就是要傾聽不同聲音。

媒體也追問侯友宜，昨天活動被說成是「藍白分手擂台」，且外傳國民黨主席朱立倫跟柯文哲已經溝通，最後可能只有一組候選人參選。對此，侯友宜皆回應，現在就是要團結所有力量，面對所有有志一同，對現階段執政很多意見聲音的，凝聚更多力量大家一起團結。

另外也傳出前高雄市長韓國瑜沒規劃出席國民黨全代會，對此，侯友宜表示，韓國瑜的行程他沒辦法知道如何安排，但是他會團結所有人，共同面對，讓中華民國屹立不搖。他也強調有信心團結所有人，凝聚所有力量團結在一起。