因應2024總統大選，高雄地檢署「113年中央公職人員選舉查察賄選及暴力執行小組」17日上午舉行揭牌儀式，高雄檢警調廉齊聚、宣示強化橫向連結，今年將鎖定AI認知作戰、假訊息、境外勢力介入、選舉賭盤等事件查察行動。
揭牌儀式由高雄地檢署、高雄高分檢、廉政署南調組、高雄市調處、高雄市政府政風處、高雄市警局等單位出席。
高雄地檢署檢察長洪信旭表示，去年底完成基層選舉的查賄，查獲不少賄選、暴力、幽靈人口事件。即日起，展開中央層級選舉的賄選查察行動，AI認知作戰、假訊息、境外勢力介入、選舉賭盤等都將是重點。檢方有義務維持選舉公平、公正、公開的選舉環境，讓民眾循自由意志投票。
高雄高分檢主任檢察官方娜蓉表示，小組將秉持行政中立運作，憑證據辦案。在證據的掌握上需更加精準，院方也要禁得起當事人針對證據質疑的考驗，「檢警調廉移」務必協力合作、不分彼此，發揮團隊最大功用。
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