Turner didn't run fast enough for Harper's liking. 🤣 pic.twitter.com/9V6EJ3Pnzw — Cut4 (@Cut4) July 16, 2023

費城人主場大戰12局收拾了教士，以3勝1負贏得系列賽，比賽中還出現一個有趣鏡頭。費城人哈波（Bryce Harper）第6局擊出右外野撞牆的深遠安打，哈波自己衝上二壘，但是一壘跑者崔伊騰納（Trea Turner）只推進到三壘而沒有得分，遭到哈波比手畫腳地開玩笑「你老了嗎？」費城人終場7比6險勝。

前5局打完教士領先兩分，6局下費城人展開反攻，席瓦伯（Kyle Schwarber）炸裂第25轟，騰納安打上一壘。哈波這時打到右外野，他預計自己會有打點，但看見騰納只停在三壘喘氣。哈波用手勢指向三壘指導員「幹嘛不回本壘？」又對騰納比了「30」的手勢（騰納上月底滿30歲），然後做出步履蹣跚的動作，最後仰頭大笑。

那球是低空的平飛球，教士野手的處理也很迅速，所以騰納不願冒險。騰納畢竟是兩度國聯盜壘王，所以哈波還是覺得「你應該可以跑得更快吧。」總之這次跑壘未影響戰局，後面瑞爾穆托（J.T. Realmuto）又是二壘打，把哈波與騰納都送回得分。

教士在第8局靠著小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）滿壘時的安打追平比分，雙方殺入延長。教士10局上索托（Juan Soto）高飛犧牲打領先，費城人哈波在10局下安打又追平。12局下，費城人短打把起始跑者推到三壘，席瓦伯高飛犧牲打結束比賽。

費城人51勝42負，一時還追不上分區龍頭勇士，但很有希望搶下國聯外卡。教士吞下第50敗，距離5成勝率愈來愈遠。