2023溫布頓草地網球錦標賽自開打後，每場都吸引大批民眾前來觀賽，其中眾所矚目的男單決賽，在台北時間16日晚間9點也正式登場，除了選手在場上精彩的表現外，眼尖的網友還發現台下出現不少大咖明星，而他們觀賽時真實又自然的表情包，意外成為網友討論的焦點。

溫布頓草地網球錦標賽在16日晚間上場的，是來自西班牙、ATP巡迴賽現任世界球王阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz），對上塞爾維亞名將喬柯維奇（Novak Djokovic），而兩人在球場上的激烈廝殺也吸引了威廉王子一家、西班牙現任國王菲利浦六世、英國網球名將莫瑞、韓星金宇彬、美國小天后雅瑞安娜（Ariana Grande）、好萊塢影星布萊德彼特（Brad Pitt）、休傑克曼（Hugh Jackman）、湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）、女星艾瑪華森（Emma Watson）與富二代男友布蘭登葛林（Brandon Green），以及《007》男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）與影星妻子瑞秋懷茲（Rachel Weisz）等多位知名人物前來觀賽，成為媒體捕捉畫面的焦點。

尤其是當選手遭到對方猛烈攻擊造成失誤時，眾明星的表情甚至比台上的比賽還精彩，不僅凱特王妃掩面不敢觀看、湯姆希德斯頓抱頭傻眼，就連艾瑪華森及男友布蘭登葛林也張大嘴巴露出驚訝的表情。網友看到這些照片後紛紛表示「丹尼爾克雷格看起來像是正在出任務」、「小布是來拍雜誌的吧」、「一日龐德終身龐德」、「艾瑪華森這對情侶真可愛」、「這場比賽真的是眾星雲集」、「湯姆希德斯頓這表情還是好帥」。

📸 Daniel Craig and Rachel Weisz at the #Wimbledon Tennis Championships (July 16, 2023) pic.twitter.com/ppMusD4DNc — Daniel Craig Fan (@Daniel_CraigFan) July 16, 2023

tom hiddleston, a living breathing meme pic.twitter.com/0UZMHN1IKx — fana (@fanaticjustforu) July 16, 2023

Ariana Grande el día de hoy junto a Andrew Garfield y Tom Hiddleston, en la final de Wimbledon pic.twitter.com/FSAhziOUA4 — Indie 505 (@Indie5051) July 16, 2023