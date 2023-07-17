聯發科技除了以科技創新服務社會，長期也致力培養下一個世代的能力。「志工社」是2012年由聯發科工程師於工作之餘自發組成，藉由公益活動參與實踐公民責任，擴大社會影響力。

其中「閱讀教育寫作計畫」自2018年開始推展，至今累積服務了超過20所學校、上千名學生，足跡遍布竹苗彰等地區。2021年因應疫情，志工們更自行研發的遊戲化及模組化教材，導入線上寫作平台「樂寫公益學習網」，激發學生們對寫作的樂趣及熱愛。

近期完成的第四本閱讀寫作教育文選集，結合來自竹彰地區7所國小學童的作品，蔡明介在該書的推薦序中說道：「技術發展一日千里，AI工具已經可幫忙撰寫履歷自傳，回答編寫程式的問題。如何擁有豐富的想像力和創造力，能夠清楚地理解和表達情感，並從中獲得啟示和智慧，這些AI所無法取代的。」

書裡小學生撰寫家鄉的童趣的筆觸，也讓蔡董事長回憶起自己家鄉屏東南州的椰子林、香蕉園、糖廠冰棒、金黃色稻浪等童年時光。蔡明介也期許聯發科技志工們持續任重致遠，投入公益、回饋社會。