立法院本月底將完成「性平三法」修正，焦點放在權勢性騷，正值修法前夕，監察院6日通過監察委員葉大華、王美玉所提，對前行政院原子能委員會主委謝曉星涉職場霸凌及性騷擾彈劾案；查案監委17日公開說明彈劾謝曉星的4大理由，分別為工作職場霸凌、性別歧視、敵意環境性別騷擾及防疫規定，全案移送懲戒法院審理。

謝曉星案自去年10月4月報導揭露後，謝自請調查，行政院隨即組專案小組調查，事隔3日，監察委員葉大華、王美玉申請自動調查，1月11日行政院調查報告出爐，並將其免職；監察院今日也公開說明彈劾案由與相關細節。

葉大華指出，彈劾謝曉星的4大理由分別為工作職場霸凌、性別歧視、敵意環境性別騷擾及防疫規定。首先是職場霸凌，謝曉星身為原能會最高主管，固然有業務分配與監督的權限，但依法不能濫用，據證據顯示，謝曉星多次在公開場合斥責、貶抑部屬，情緒失控，造成同仁身心壓力及人格權受損。

第二，性別歧視：謝曉星自2016年入閣以來，歷來進用祕書多達8位，多數為一定身高的女性擔任祕書，謝曉星在面試時詢問求職者的星座、血型以及婚育規劃。此外，謝曉星還要求某部門的女性同仁，在請假前必須當面跟他報告，至於男性同仁則傳訊息告知即可，基於性別而差別待遇，明顯與就服法、性工法規定不符。

第三，言行不檢、敵意環境：證據顯示，謝曉星盯視、上下打量女性部屬，甚至逾越社會生活與公務需要，靠女性部屬過近；謝盯視、上下打量女性，以及對女性部屬穿著打扮品頭論足說「好像少女」、「最美麗的風景」等言行，造成女性部屬感到噁心或反感。

第四，疫情期間與辦公室祕書用餐，違反防疫規定：雖然謝曉星辯稱有隔板，祕書也沒有反對，但三級警戒期間身為機關最高首長竟帶頭違反防疫規定（室內不得5人社交、聚會）。尤其祕書懼於他是最高主管且經常暴怒，不敢拒絕中午共餐。

葉大華、王美玉表示，謝身為原能會主任委員，負責我國核能安全管制、輻射防護與核能應用安全等，本應以最高標準自我要求，卻成為我國內閣閣員因涉權勢性騷去職第一人。監院考量謝曉星與部屬（含求職者）間為長官部屬（雇主與員工）關係，除公務外，素無私交，基於相關人員證詞一致性，及部屬受害經過明確，認為謝曉星違反就服法、性工法及CEDAW公約，情節重大，因此一致通過彈劾。