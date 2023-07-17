為提升我中小學學生英語能力，教育部與美國肯塔基州Asia Institute-Crane House（AICH）機構首次合作，7月由AICH選派9名美國英語教師來台進行3周英語夏令營活動，課程活潑生動，受到師生熱烈好評。

AICH為美國肯塔基州一非政府組織，成立迄今36年，自1988年起推動Teach in Asia計畫，迄今已選派超過500名美國教師赴亞洲短期停留教授英語。

今年AICH首次與我國合作，選派9名英語教師，於7月3日至21日期間至台南市、高雄市之16所中小學，辦理英語夏令營，讓學生沉浸在英語口說的環境，並藉由提供英語溝通的機會，增加學生開口說英語的動機。

活動課程內容豐富，包含美國文化、音樂、舞蹈、節慶與地理環境等介紹，讓學生在生動、有趣的活動中強化英語聽、說能力，並增進國際視野，參與學生達600人。

教育部表示，台灣與美國自2020年12月簽訂「台美教育倡議」以來，積極促進臺灣與美國各州教育交流，2021年教育部與美國肯塔基州教育廳簽署教育合作備忘錄，以推動台灣及肯塔基州教育研究機構及人員交流。此計畫為雙邊教育合作備忘錄之具體成果之一。

台南市勝利國小及鹽行國中率先於7月3日辦理1週暑期營隊，活動內容豐富又有趣，美籍英語教學人員透過說故事、DIY手做復活節皇冠、月球漫步舞蹈等精彩課程，引領孩子探索異國多元文化、拓增視野。台南市政府教育局表示，本次活動已啟發孩子對英語的興趣，也種下多元文化的種子。

高雄市新上國小等14校自7月10日起，參與為期2周的肯塔基州美籍教學人員英語營隊。河堤國小的Ellen讓孩子們圍成圓圈，輪流分享喜歡的動物、想去的地方；文府國中的Tom藉由介紹美國黃石國家公園，陪伴學生設計國家公園標誌；陽明國中的David與學生一起進行短篇故事接龍。