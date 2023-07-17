嘉義和聯境金虎爺15日晚上嘉年華會爆炸，造成28人受傷，消防局初步研判可能是氣爆肇禍，但嘉義市警一分局今天表示，經刑事局爆破專家初步研析，警方朝追查高空煙火落焰肇禍偵辦。

警一分局副分局長殷嘉宏指出，警方蒐集現場跡證、已查訪27名受傷者製作筆錄、陳姓男舞台架設負責人及陳姓男舞台表演者，還有主辦方空拍、現場民眾拍照影像，追查案發時高煙火施放時間點、方位、落焰情況，與爆炸時間、爆炸現場呈現情形等比對，希望釐清高空煙火落焰肇禍的可能性。

警一分局表示，經現場勘察採獲「紙箱破片、黑色塑膠袋破片、鋁罐破片、塑膠破等」跡證，其中「紙箱破片」與「黑色塑膠袋破片」是主辦方以紙箱套大型垃圾袋所設置的垃圾桶。

警方採集「紙箱破片」以試劑測試有硝酸鉀（黑色火藥）物質反應，但搜遍現場未尋獲形成爆裂物所需的主要零組件如，外包裝容器、開關、啟動點火裝置等物品，也無殘跡可供拼湊，推論尚不足以形成爆裂物。