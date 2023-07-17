covid-19新冠疫情延燒4年讓消費者更重視自我健康照護，保健食品市場因而大爆發。目前銷量排行前2名分別是膠原蛋白、減肥商品；位居第3名的益生菌有後來居上之勢，主因是消費者對益生菌對品牌與產品的信任度上升，近3年銷量突飛猛進，某品牌產品銷量甚至成長16倍。

不僅消費者對益生菌接受度日益提高，全球學界為找出covid-19的解方，近3年對益生菌的研究也越來越多，而最熱門的研究主題則是被稱為超級食物的克菲爾kefir，因為它不只是益生菌，而是百年來已被權威學界研究證明是可調整腸道菌叢平衡，提升免疫力的菌種，對人體健康有極大助益。

有「乳酸菌之父」之稱的俄國諾貝爾獎得主梅契‧尼可夫博士百年前即提出克菲爾是「北高加索的長壽祕密」的論點。克菲爾是一種發酵乳，有考古證據顯示早在數千年前的東歐、中亞即已存在，目前公認的起源地是東歐的北高索山區；與現代研究對比，可印證尼可夫博士的論述。

依據美國國立衛生研究院的國家醫學圖書館顯示，生命科學和生物醫學參照文獻及索引的免費搜尋引擎PubMed的檢索資料，從1884年有學者發表首篇克菲爾論文起，接著每年約有1至7篇的論文發表，截至2000年為止，116年間僅有86篇克菲爾相關論文。

2019年末，全球受covid-19疫情衝擊，克菲爾開始受到全球重視，相關研究逐年增加，並在2022年達到最高峰，1年內發表135篇相關論文，與1999年相比，暴增近20倍，可見學界對於克菲爾打敗新冠病毒的期望有多深。

太陽星科技經理李雅玲表示，台灣大學20多年前就開始研究克菲爾，並成功由蒙古克菲爾中分離M1克菲爾乳桿菌，屬於時下醫界、學界熱門討論話題之一的後生元，也是傳承數千年的健康長壽發酵食品克菲爾kefir的必要成份之一，目前已技轉國內生技大廠使用。

她表示，對腸道來說，益生菌、益生元與後生元缺一不可，目前市面上的克菲爾益生菌產品中，大多只有益生菌或少數加入益生元，而獨漏了可以改善腸道環境，達到保健效果，並讓益生菌提高存活率及穩定繁殖的後生元。M1克菲爾乳桿菌的出現，正好彌補了目前市售益生菌產品所缺少的部份；此外，克菲爾益生菌能產出GABA及色胺酸，可以幫助入睡。

維護腸道健康，需要有益生菌、益生元與後生元完整黃金三角配方。(太陽星科技提供)

全新上市的太陽星克菲爾全效益生菌即採用益生菌、益生元以及後生元的完整黃金三角配方。單一包裝的300億活菌中，有專利共生發酵技術提升效能的Ａ菌、比菲德氏菌等7種專利益生菌與益生元菌株，加入後生元MI克菲爾乳桿菌，以達到維持消化道菌叢生態與調節生理的功效。同時添加營養密度稱冠的羽衣甘藍、被稱為「21世紀的維他命」的藍莓等超級食物，提供多種維生素、礦物質以及纖維等營養成分。