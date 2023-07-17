Which調查英國市面上販售的2.1萬種食品與飲料，發現在當地主要超市，例如Tesco、Sainsbury's、Asda、Morrisons、Aldi、Lidl、Waitrose以及Ocado等，從2021年6月至2023年6月間，兩年時間內價格大漲25.8%。

專家分析，動物飼料、化學肥料、燃料以及能源，還有勞動力等成本大增，是推升食物售價變高的幾個重要因素。若再加上農作物歉收、雞鴨鵝禽流感，以及英鎊疲弱不振等現象，物價居高不下的問題會更加複雜。

Which指稱，調查後發現有些在超商賣的東西，根本是不合理的高物價膨脹。等同公平會業務職掌的單位CMA（英國競爭與市場管理局），預定將在7月發布雜貨產業相互競爭與訂價最新狀況。

不過日前曾說，尚未發現確切證明需要特別擔憂的CMA誓言，一定會隨時採取適當行動。至於英國超市業者，也很有默契地全盤否認，藉由提升售價趁機牟利的外界指控。

英國超市代表BRC（英國零售商協會）回應，其實這些零售商，還沒有真正把大漲的成本壓力，全部轉嫁給消費者。反倒是，這些業者為抑制物價上漲還自行吸收成本，使得英國食物雜貨價格是歐洲最便宜的，像是奶油和麵包等部分主要必須食物的售價，最近幾周已開始下滑。

路透社指出，歐洲各國一直在與高通膨搏鬥。上個月，有75家食品公司向法國政府承諾，數百種產品售價將會陸續下調。同時，匈牙利政府也祭出強制降價的手段。也對食品價格飆升並表憂心的英國政府，卻暫不考慮進行干涉。