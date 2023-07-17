上周美國經濟喜訊頻傳，6月消費者物價指數（CPI）創下年漲3%，低於市場預期，並創下兩年多來最小漲幅。排除波動較大的食品與能源價格後，6月核心CPI月漲0.2%、年漲4.8%，分別創下2021年8月以來和021年10月以來最小漲幅。

美國6月生產者價格指數（PPI）年漲0.1%，低於市場預期，並創下2020年8月以來最小漲幅，再度印證通膨壓力正持續消退。

另一方面，數據顯示美國7月消費者信心遠超出經濟學家預期，並創下近兩年來新高。

這些樂觀的數據，再加上摩根大通、富國銀行、達美航空財報告捷，帶動美股主要指數周線勁揚。以科技股為主的那斯達克指數上周漲逾3.3%，創下3月來單周最大漲幅。標普500指數和道瓊指數周線均上漲約2.3%。

本周在金融股方面，美國銀行、摩根士丹利和高盛將接捧發布第二季業績，這些華爾街大行的投銀和交易業務都料將較第一季下滑。

特斯拉和網飛將為最受市場關注的科技股財報季拉開序幕。

特斯拉今年來股價上漲近130%，受惠於其自動駕駛技術搭上這一波AI狂熱、強勁的交車數據，以及越來越多競爭對手加入其電動車充電技術標準並採用其超充網路。

高盛分析師Mark Delaney出具報告指出，就特斯拉而言，市場關注焦點將是其電動車業務的non-GAAP毛利率，投資人正在權衡最近的降價策略如何影響特斯拉的利潤。

隨著通膨持續放緩，利潤可能成為各類股的關注焦點。Crossmark Global Investments首席市場策略師Victoria Fernandez表示，就公司的定價能力而言，利潤是我們密切關注的事。

網飛今年來股價上漲50%。在串流媒體業務正處於轉折點之際，投資人關注的焦點將是網飛高層就好萊塢停工是否對公司造成任何影響提出看法。

總體而言，標普500指數成分股第二季獲利料將較去年同期下滑 7%，一些分析師認為這將是當前企業獲利衰退的谷底。

儘管樣本數很小，但上周發布業績的公司似乎都通過了考驗。

達美航空、百事公司（PepsiCo）、摩根大通和富國銀行的業績表現都超出分析師預期，但這些公司的股價表現平平。

投銀Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示，這可能是本季的趨勢，業績表現超出華爾街預期可能足以讓股票守住漲幅，但不一定能進一步推升股價，「除非業績遠遠超出市場預期，否則對於已經處於牛市高點或波段高點的市場來說，可能不足以引發下一輪升勢，我認為，要想引爆新一輪上漲，需要的不僅僅是業績好於這些『降低風險』的預測」。