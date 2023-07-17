遠東新投入循環經濟領域已超過三十年，成功打造「陸、海、空」廢棄物回收再製技術，包括成為台灣第一家通過「食品容器具包裝之PET再製酯粒原料」的企業，並已供應原料予品牌商，在台灣推出首款由再生聚酯製作而成的飲用水瓶。此外，遠東新世紀全球首創運用海洋廢棄寶特瓶再製為「環保抗爆球衣」，成為2022年世界盃足球賽9個國家隊球衣，包括冠軍隊伍阿根廷。將鋼鐵廠回收的排放廢氣再製為聚酯原料，製成全球首件廢氣回收衣。

遠東新也是食品級與長纖級再生聚酯產業領導者，提供客戶一條龍綠色產品解決方案，將廢棄聚酯產品再製為高品質再生聚酯，應用領域包括食品包裝、非食品包裝、機能服飾、鞋材、家用品以及車用材料等，客戶涵蓋各領域國際知名品牌。為滿足客戶對於綠色產品需求，遠東新世紀積極拓展再生聚酯產能，生產基地橫跨兩岸、日本、美國與東南亞地區，其中以綠色融資興建的日本關西新廠即將於2023年完成擴建，此外，菲律賓、越南、中國大陸、馬來西亞等新產能陸續投產。

遠東新日前也公告新能源策略長由潘金平擔任，潘金平曾任工研院材化所技術長。