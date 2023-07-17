前行政院原子能委員會主委謝曉星因涉職場霸凌及性騷擾，監察院教育及文化委員會日前無異議通過謝曉星彈劾案和調查報告。查案監委17日指出，原能會因調查時「球員兼裁判」，未依規定調查並對受害者提供協助、態度消極，因此糾正原能會，並促行政院速修性平三法完備相關權勢性騷法制。

查案監委王美玉、葉大華指出，當機關首長（雇主）本身就是性騷的行為人時，由雇主自行調查，顯有「球員兼裁判」疑慮，為此，保訓會早在2016年就發現此問題，提醒各機關要修法。但原能會只針對所屬機關的首長進行修正，仍然保留原能會性騷申訴調查辦法中，將主任委員排除在外的「獨特」規定。除原能會外，沒有其他部會有這種規定。直到行政院調查完畢，原能會於2023年3月方刪除該獨特規定。

查案監委說，當媒體大肆報導本案後，原能會雖增設監視器、張貼申訴專線等，但始終以「沒有人申訴」為由，未啟動《性工法》第13條第2項雇主知悉職場性騷擾事件時應採取「立即有效的糾正及補救措施」。然而，立即補救措施本不以正式提出申訴、不以性騷擾成立為前提，不論民間企業或政府機關皆然，然原能會人事及一級主管卻堅稱「因無人申訴」故未依規定對本案進行調查並對受騷擾者提供協助，顯見對性工法認知偏誤、態度消極，故糾正原能會。

此外，查案監委指出，經調查發現，原能會國會組某主任因眼疾開刀，復職後卻曾被謝曉星厲聲責罵其外型影響機關形象，另自2021年8月24日至年底，全年居家辦公時間長達1年4個月，連該會的主管共識營，都沒被邀請參加。原能會以居家辦公取代病假，顯然違反防疫居家辦公規定涉有違失，一併糾正原能會。

查案監委說，除個案糾錯外，調查報告另請行政院檢討改善；首先，鑒於職場性騷擾事件經常發生在權力差距的當事人間，被害人往往選擇隱忍或不敢申訴，甚至被迫離開職場，產生創傷後壓力症候群(PTSD)等，而加害人卻於事件曝光後隨即消聲匿跡或退休；又相較於民間企業未落實立即有效補正措施將面臨罰責，政府機關則無，使政府機關面對性平事件態度容易消極怠惰以對，更造成被害人噤聲。

監察委員提到，本案更凸顯了機關首長（含政務人員）欠缺相關性別平權與人權意識，時值＃MeToo浪潮，民間團體與立法委員均倡議修法，行政院亦宣誓於近期完成性平三法修法，故請行政院會同相關部會重新檢視申訴管道、調查處理及輔導教育等機制，落實人權維護。

查案監委說，當機關首長成為職場霸凌的行為人時，同樣存在由哪個單位調查及調查結果可否信賴的問題，在原能會國會組主任長期居家辦公部分，雖無出於謝曉星刻意冷落、孤立的職場霸凌事證，但已呈現目前法規規範不周，亦有賴行政院召集相關部會進行修正。

查案監委指出，台灣近年性別平等在國際評比上固然締造多項第一，但本案恰巧再次提醒理想與現實的差距，不論是職場霸凌或是性別歧視、騷擾的被害人，若非媒體爆料，既有機制使被害人在無支持或後援下，必須獨自面對來自內心的羞恥或自責，以及外在可能的閒言閒語或權勢壓力下噤聲。

查案監委說，這是為什麼近期各界被害人，接連挺身揭發性騷擾時，社會大眾多半稱許如此勇氣，並譴責失當的言行，更加映證人權沒有領域或職位的分別，為普世價值。期盼政府與民間企業重新檢視組織性平文化，配合法規修正，如再有撼事發生，被害人也無需獨自面對在揭弊與失去工作的恐懼中，必須就這樣算了。