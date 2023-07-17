富邦人壽總經理陳世岳表示，隨著國人健康意識抬頭，保險也從事後理賠轉向事前預防，「溢起樂血」不僅能促進保戶的個人健康，更能捐血救人，外溢效果從生理到心理、從個人涵蓋到社會，是這張外溢保單最特別之處。台北富邦銀行總經理郭倍廷表示，「健康」是聯合國2030永續發展目標（SDGs）主要指標，身為永續金融的領航者，今年與富邦人壽攜手推出全台第一張捐血外溢保單，期望透過金融商品協助國人提高保健意識，為全民健康與保障加值。

為協助醫療系統維持穩定血源，鼓勵民眾熱心響應捐血行列，富邦人壽與台北富邦銀行攜手推出全台首張捐血外溢保單「溢起樂血」，具有二大特色，第一、保障內容周全：包括壽險保障終身、有機會享增值回饋分享金、生命末期提前給付保險金、完全失能保險金、祝壽保險金、2~6級失能豁免保費；第二、健康管理折扣：每年提供具有肝功能抽血檢驗數值或的捐血或健檢報告，若其中一項檢驗數值小於或等於100 U/L者，即享次一保單年度續期保險費1％健康折扣。

「溢起樂血」是一張6年繳的台幣利率變動型終身壽險，投保年齡18歲～74歲，投保保額最低5萬元、最高3,000萬元，適合高資族、屆退族、上班族、小資族及高風險族等五大族群。