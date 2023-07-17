澄清醫院中港院區麻醉科主任陳昭良將新冠肺炎的「救命神器」創新運用，獨創不用插管的全身麻醉。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

疫情期間火紅救命神器（高流量氧氣鼻導管全配系統HFNC），竟成為手術時全身麻醉免插管的利器！澄清醫院中港院區麻醉科主任陳昭良獲得啟發，用它來獨創不用插管的全身麻醉，兩年半來已有二千多位手術患者受益，免於全身麻醉時插管的痛苦和後遺症。

一般手術全身麻醉以插管全身麻醉居多，先從病患嘴巴插入一條導管，再將麻醉氣體及氧氣送進肺部，病人同時維持麻醉又能得到氧氣的供應，手術完成拔除導管後，有部分病人會有喉嚨腫痛、牙齒及口腔組織受損、噁心、嘔吐等現象。

陳昭良表示，他將被譽為「救命神器」的儀器運用在麻醉領域，是有一段故事，三年前他協助無痛腸胃鏡檢查做靜脈全身麻醉，在胃鏡做到一半時，受檢者突然呼吸有問題，立刻暫停檢查同時用面罩及甦醒球幫助病患呼吸，也讓他開始思考能否善用「救命神器」，幫助病人呼吸且同時減少對檢查的干擾。

於是透過麻醉科麻醉醫師和護理師的研討和教育訓練，巧妙將「救命神器」和靜脈麻醉藥劑結合，由鼻子輸入氧氣，再由靜脈打進麻醉藥劑，給氧與給麻醉藥物分流，兩者的劑量都要經過精密計算，創造出不用插管的全身麻醉的新技術。

陳昭良說，這是一項麻醉觀念的改變，兩年半來已有2150位手術病人接受這項全身麻醉的新技術。一位45歲的小學女老師在很多年前的一次手術做插管全身麻醉，術後她的聲帶受傷，長達一個多月沒辦法給學生上課，今年初因乳房發現腫瘤，這次選擇採不用插管的全身麻醉，手術後在恢復室15分鐘就完全清醒，她說：「好像只睡了一覺醒來，最重要是保護了我的聲帶。」

這項創新的麻醉技術，在2022年台灣持續改善競賽(TCIA)獲得銀塔獎，陳昭良表示，創新來自同理心，讓手術病患麻醉更舒適，進而讓醫師更安心執刀。

陳昭良提醒不是所有的手術都適合用免插管的全身麻醉，如果想要使用這種全新的麻醉方式，麻醉前評估時請先和您的麻醉專科醫師討論。