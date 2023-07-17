經營卡拉OK店的張姓男子生前嫌棄結褵40年的太太因病拿掉子宮「不是正常女人」，與小三洪姓女子在外同居17年被抓包，洪女遭張妻求償百萬元精神撫慰金。一審認定外遇屬實、判洪女需賠償張妻40萬元，上訴至高雄高分院，法官審酌侵害行為已罹時效，改判20萬元定讞。

張男與太太1982年結婚，婚後育有3名子女。2004年張男開設一家卡拉OK店，洪女經張男引薦當店員後，心存不軌、開始與張男交往。張妻發現後，先是警告洪女「回頭是岸」，不要破壞她的家庭關係，但洪女不但依然故我，更變本加厲，要張男與張妻交惡後搬出來和她同居。

張男和洪女前後同居近17年，直至2021年張男因肝癌過世為止。張妻指控，洪女與張男交往期間毫不避嫌，多次公開拍攝親暱照片，破壞她幸福的婚姻生活，提告求償100萬元精神撫慰金。

洪女辯稱，張男後來開設製茶廠，因為生意上的合作關係，她才寄宿在張男的茶廠。就算有一起看電視、緊靠肩膀的情事，然仍然分房睡覺，也沒有一同出遊過，更未以情侶、夫妻模式對外宣示。洪女強調，張妻的請求權時效已消滅，拒絕賠償。

一審認定洪女逾越正常男女交往分際，確實破壞張妻與張男的婚姻，法官判洪女需賠償40萬元，洪女不服上訴。

高雄高分院傳喚張妻3名子女作證，大女兒說，她讀國中時家裡開卡拉OK店，爸爸曾在鄰居面前說媽媽子宮拿掉「不是正常女人」。次女和兒子則說，洪女是店內陪唱小姐，店內業務結束後，爸爸和她外出經營茶廠，經常看到她們睡在一起。

法官認為，洪女的侵權行為屬實，但至2021年2月便以結束，確實已時效消滅，改判賠20萬元定讞。