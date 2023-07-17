日本已故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠應「台灣安倍晉三之友會」邀請，於7月17日至20日偕同參議員山谷惠理子及北村經夫等人訪台，外交部今天表示，歡迎昭惠率團來訪，以具體行動展現對台灣的支持，並彰顯台日友誼歷久彌堅。

對於安倍昭惠率團訪台，外交部發言人劉永健表示，外交部表達誠摯歡迎之意。安倍昭惠一行在台期間將晉見蔡英文總統及賴清德副總統，並與「台灣安倍晉三之友會」獎學金獲獎學生交流，前往高雄安倍前首相銅像前獻花，以及赴台南出席安倍前首相紀念影像展。此外，訪團成員也將前往五指山國軍公墓弔唁李登輝前總統。

他說，安倍前首相是國際間備受推崇的政治領袖，一生致力守護自由民主理念，多次在重要國際場合展現對台灣的堅定支持，更疾呼「台灣有事就是日本有事」，喚起國際社會重視台海和平穩定。外交部歡迎昭惠率團來訪，以具體行動展現對台灣的支持，並彰顯台日友誼歷久彌堅。