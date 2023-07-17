熱愛旅遊及戶外活動的網路女神陳怡伶(Kimberlly)參與旗津風箏節試飛活動，直呼好好拍。（柯宗緯翻攝）

凱渥甜姐兒黃靖雅(Lydia)開心與各式風箏合影。（柯宗緯翻攝）

凱渥甜姐兒黃靖雅(Lydia)開心與各式風箏合影。（柯宗緯翻攝）

新生代女演員「寶藏女孩」雷嘉汭(Regina)示範網美取鏡角度。（柯宗緯翻攝）

新生代女演員「寶藏女孩」雷嘉汭(Regina)示範網美取鏡角度。（柯宗緯翻攝）

2023旗津風箏節與旗津大碗公冰合作，推出限定雄熊冰，可愛消暑又好吃。（柯宗緯翻攝）

高雄旗津風箏節去年首度推出後，2天吸引逾7萬遊客朝聖。為回應廣大民意，今年觀光局延長、擴大活動規模，將於7月22日至8月6日連續3周六日登場，近日巨型風箏試飛，找來網紅女神搶先開箱，包括大鯨魚群、彩色吸盤大章魚等可愛動物在天上遨遊，畫面曝光後，讓網友迫不及待到場一睹為快。

高市觀光局長高閔琳表示，南台灣唯一依山傍海的旗津風箏節去年首次登場，去年短短2天，吸引逾7萬遊客前來拍照、卡打，直呼意猶未盡。為延續這股追「風」熱潮，今年特別將活動延長至6天擴大舉辦，3周活動將搭配不同主題風箏來呈現。

觀光局日前也展開風箏暖身試飛活動，有悠遊在深海裡的大鯨魚群、匠心獨製的客製化彩色吸盤大章魚、各種可愛動物，及為活動特製長達25公尺的「WELCOME TO CIJIN」大字串風箏，搭配知名新生代女演員「寶藏女孩」雷嘉汭（Regina）、熱愛旅遊及戶外活動的網路女神陳怡伶（Kimberlly）及甜姐兒黃靖雅（Lydia）齊聚旗津沙灘，預告即將登場的風箏節，勢必更加精彩、令人期待。

旗津風箏節是全台唯一陸海空都可以玩的風箏節活動，除天空中各主題風箏展演外，活動現場也設置大型地景風箏供遊客拍照；7月22日開幕當天更有限定版衝浪風箏秀，營造陸海空3D同步啟動。

觀光局表示，除白天精彩風箏展演及適合親子同樂的大型氣墊遊樂設施讓民眾免費參加，也提供限量風箏DIY彩繪及趣味表演活動；7月22日、7月29日及8月5日3個周六晚間更加碼夜間風箏，前所未見的「百米夜光神龍」現身旗津夜空，飛龍在天的絢麗演出也預計掀起一波打卡熱潮。