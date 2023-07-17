南韓女星宋智孝是綜藝節目《Running Man》的固定班底，成員在近期的節目中聊起父母的職業，宋智孝脫口父母是經營客輪生意，共事13年的成員聽了都超震驚，還開玩笑直接稱宋智孝是「統營之女」。

節目中，眾人聊起家庭背景時，梁世燦感嘆「這裡都是有錢人家」，宋智孝趕緊說：「我父母是公司職員」，這時池錫辰和劉在錫突然猜宋智孝爸媽「在餐飲業很有名」、「是桑葉刀麵吧」，讓宋智孝哭笑不得，這時她才終於說：「他們經營的是客船事業」。

此話一出驚呆全場，眾人都露出不可置信表情，紛紛驚呼：「第一次知道這個」、「你是客輪家族嗎」、「船也要幾十億韓元吧」，連製作單位也打上字幕：「共事13年才知道的事實」，宋智孝說，父母是在統營市做客輪生意，還被調侃是「統營之女是宋智孝」，但她強調，父母是父母、她是她，所以才不常說他們的事，至於事業細節，宋智孝表示，這是不久前才開始的。

41歲宋智孝以電視劇《宮》飾演皇太子的初戀情人閔孝琳走紅，2008年在電影《霜花店》大膽裸露、挑戰床戲，讓她一度休息3年，直到宋智孝2010年加入綜藝節目《Running Man》，在節目裡熱血敢玩、沒有女神包袱，才讓她翻紅，並以此再創事業高峰。