大陸國家統計局17日公告，上半年社會消費品零售總額為22兆7588億元（人民幣，下同）、年增率8.2％，較第1季的年增5.8％加速2.4個百分點。而除汽車以外的消費品零售額則為20兆5178億元、年增8.3％。至於單看6月則為3兆9951億元、成長3.1％。

按消費類型分，上半年的商品零售為20兆3259億元、年增率6.8％；餐飲收入2兆4329億元、增長21.4％；按零售業態分，上半年在限額以上零售業單位中便利店、專業店、品牌專賣店、百貨店零售額的年增率分別為8.2％、5.4％、4.6％、9.8％，超市零售額則是年減0.4％。

另從線上線下角度來看，上半年的網上零售額為7兆1621億元，較上年同期增長13.1％。其中實物商品的線上零售額6兆623億元、增長10.8％，占社會消費品零售總額的比重26.6％；在實物商品網上零售額中，以吃類、穿類、用類商品分別增長8.9％、13.3％、10.3％。