李賢文闖入會議室。(股東提供)

日前駿熠電(3462)遭小股東爆料不具董事身分的前董事長之前夫李賢文闖入董事會鬧場，並在本報批露後發布重訊表示當時已休會，李賢文在法人董事委託下送達法人董事代表人改派書至會議中，宣稱並無不法情事。但股東向本報公布當天錄影錄音畫面顯示，當天會議根本沒休會，甚至記錄人員接到疑似當場李賢文電話後直接落跑沒再回到現場。股東痛批，駿熠電竟然對金管會發布不實重訊，已嚴重影響所有股東權益，金管會應介入調查是否涉及不法，還給股東公道。

根據股東日前向本報爆料，不具董事身分的前董事長之前夫李賢文在6月27日上午10時召開之董事會進行期間，闖入會議室，干擾會議進行，並上演撕毀董事簽到表、威脅公司員工不得記錄議事錄、關閉錄音錄影設備等荒謬情景。

駿熠電於本報批露後，事隔數日才發布重訊表示「該次董事會經主席徵詢出席董事全體同意後，暫停會議予以休會。於系爭董事會暫停會議之休會期間，本公司法人董事委託李賢文送達法人董事代表人之改派書至本公司，並至系爭董事會之會議室通知遭解任之董事已不具董事身分，不應再另行違法召集並進行董事會」云云，表明並無任何不法情事。

駿熠電112/6/27董事會逐字稿。(股東提供)

駿熠電112/6/27董事會逐字稿。(股東提供)

駿熠電112/6/27董事會逐字稿。(股東提供)

此舉讓駿熠電之現增私募案讓外界霧裡看花。但本報又獨家接獲小股東具名檢舉，並提供該次董事會之錄影檔案以及逐字譯文，完整還原董事會現場「根本沒有休會，何來改派」!。形同直接打臉駿熠電重訊內容。法界人士指出，駿熠電若蓄意發布虛假重訊，已嚴重影響所有股東權益，主管機關應介入調查。

據熟悉公司治理之法界人士分析，依公發公司董事會議事辦法之規定，休會等提案亦須經出席董事過半同意，而依錄影內容觀察，當時代理主席鄭姓獨董雖有徵詢出席董事是否暫時休會，惟所有董事均反對，代理主席隨即表示有事需暫離會議，請其餘出席董事另推代理主席後「繼續」開會，出席董事旋推舉陳姓董事代理主席繼續審議，足以代表當日董事會並無休會之事實。該名法界人士直稱「若根本沒有休會，又怎可能在休會期間改派法人董事代表」。

該資深法界人士檢視錄影內容後指出，該錄影內容還有幾處關鍵，就是在陳姓董事擔任代理主席欲繼續會議時，駿熠電公司之會務記錄人員竟問出席董事「『李董』有沒有打給你？」，且代理主席要求會務朗讀議案內容時，該會務記錄人員似乎接到一名「李董」的電話而起身離開會議室，之後再也沒有返回會場擔任記錄，董事們只好自己朗讀議案審議，實屬罕見。而李賢文闖入會場後，經出席董事警告仍在錄音錄影中，李賢文竟揚言：「錄也沒有用，我們不會送。」為何不具董事身分之人，竟可掌控公發公司，掩飾董事會合法召開之事實，亦駭人聽聞。

據市場知情人士表示，公發公司於公開資訊觀測站發布重大訊息，其內容必須具有正確性與完整性，否則無異誤導、坑殺投資人。駿熠電為澄清而發出之聲明內容觀察，公司既承認有合法召開前揭董事會之事實，卻未依公發公司董事會議事辦法、公司董事會議事規則製作議事錄並完整錄音錄影提交主管機關，還否認上午董事會的存在，等於欺瞞金管會。

而且會議中公司會務人員還當場聽從董事會成員以外之人的指示，即擅離職守，且明知沒有休會，居然於重訊中謊稱於休會期間改派董事。股東要求駿熠電出面說明，到底是在維護誰？

股東強烈要求，駿熠電公司自應盡速出面說明並就不實之重訊內容予以更正，金管會及證期局更應主動介入，就不實重訊予以裁罰，並應發動行政調查該次董事會過程，方能保障小股東權益，維護金管會等相關機關公信力。

本報致電取得李賢文親自回應。李賢文說，他從沒來有找過所謂的私募金主。還強調董事會前一晚和黃姓私募金主代表人，開會到深夜確認自己為應募人身分。未料隔天董事會開到一半，對方卻霸王硬上弓介入，而他是受到法人董事委託才趕到場，身覺對方應募人資格不符，卻硬要闖關，所以當時情緒確實激動一點，也才當場改派4席董事。

李賢文解釋，他在進入董事會場前已向金管會發重訊，所以改派書出爐就等同生效，自己又是法人代表授權，毫無違法。

李賢文也強調，「即使股東認為上午通過的董事會是合法的，但我下午又召開臨時董事會，會中的決議，就可以蓋過上午的舊決議，因此公司合法性毫無疑義。另外我也將針對爆料者提出妨害名譽以及侵害肖像權等告訴，捍衛我自己權益。」

據熟悉公司治理之法律專業人士表示，李賢文非公司負責人，甚未具公司任何職務，怎有發布重訊及召集董事會之權力？且法人董事改派代表，也有既定程序，豈有自行認定之理？再者，因現增額度係股東會所通過，有其定額，若上午確有召開董事會，所審議通過的現金私募案即已確定，已無現增額度，根本不可能為之後的董事會所取代。