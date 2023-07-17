警方在案發現場附近全力圍捕。(翻攝照片／邱立雅新竹傳真)

新北市樹林警分局偵查隊幹員昨（16日）晚至新竹縣湖口鄉查緝毒品通緝越南籍逃逸移工鄧姓男子，鄧男持藍波刀劃傷陳姓偵查佐右頸後脫逃，藏身隔壁棟大樓頂水塔內4個多小時，認為警方已離開，爬出水塔欲逃離現場，遭仍在周遭搜索的幹員逮捕，帶回樹林分局偵辦，受傷的員警送醫縫合傷口後已無大礙。

樹林警新竹抓人遭殺傷 越籍通緝犯凌晨被捕

樹林分局偵查隊副隊長田啟廷昨晚7時許帶隊在湖口鄉某大樓查緝鄧姓通緝犯，遭遇鄧男持刀抵抗，陳姓偵查佐右頸遭劃傷20於公分，所幸只傷及皮肉，送往竹北東元醫院縫合4針後已無大礙，鄧男則往頂樓逃逸，失去蹤影。

樹林分局幹員會同新湖警分局員警逐層搜索，均未發現鄧男蹤跡，至今天凌晨1時許，民眾通報有名全身濕淋淋的可疑男子下樓，警方立即發動圍捕，順利將鄧男追捕到案。

鄧男供稱，他逃到頂樓後先將刀械丟棄，然後攀爬到隔壁棟大樓，躲進水深及腰的水塔內，在裡面等候警方離開，等了4個多小時，周遭已無聲響，認為警方應該已經收隊，所以爬出水塔下樓，打算另覓地點躲藏。

警方表示，鄧嫌除毒品通緝外，另涉1起妨害自由案，鄧嫌與另名越籍移工有債務糾紛，為追討債務，遂拘禁該名移工的前女友吳姓女子，所幸吳女趁隙自行脫困，警方已掌握吳女身分將通知到案，協助釐清案情。

偵訊後，警方依毒品、妨害自由通緝及殺人未遂罪嫌將鄧嫌移送檢方偵辦。

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