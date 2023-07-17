天氣越來越炎熱，許多人會購買飲料、冰品消暑，台北市衛生局抽驗83件飲冰品，其中12件初、複檢不符衛生標準，包含GODIVA、人从众厚切牛排、錢都火鍋、黑丸嫩仙草等，已針對不合格業者開罰3萬至4萬元罰鍰。

衛生局此次抽驗83件飲冰品，包括46件冰品、7件食用冰塊、30件飲料，檢驗其沙門氏菌、腸桿菌科、大腸桿菌、大腸桿菌O157：H7，其中12件飲品經初、複抽結果不符衛生標準，已依違反《食品安全衛生管理法》處分製造業者罰鍰。

根據不符合規定名冊，這次不合格飲料或冰品共12項，皆為被驗出超標的腸桿菌科，包含思慕昔販售芋頭芋圓牛奶雪花冰及香脆花生蜜芋雪花冰、玖仰茶食製作的探春與含冰塊的紅烏龍、GODIVA巧克力微風南京店的黑巧克力霜淇淋。

此外，還有莫凡彼慶城店販賣品項歐利歐巧克力冰酷樂、人从众厚切牛排台北光復店供應的麥香紅茶、進發家大安店祖傳綠豆沙與萬丹紅豆沙、三良品茶100％綠豆沙沙、錢都火鍋內湖成功店的霜淇淋、黑丸嫩仙草古亭店含冰塊四季青茶。

衛生局提醒飲冰品業者有4大重點進行衛生管理，第1點環境器具定期清潔與消毒；第2點作業人員重視個人衛生做好定期體檢；第3點原料來源應確認冰塊或配料供應商製作過程及衛生條件；第4點水源品質應慎選濾水器及濾芯來源並定期更換。