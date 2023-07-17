洋基工程專注於高科技廠房統包工程，承包無塵室恆溫恆濕、高低壓輸電、商業精緻空調、消防系統、製程管線系統、給排水系統、製程廢氣系統、監控及弱電系統安裝工程等。近年切入技術門檻更高的A級商辦大樓機電空調工程，提供業主一站式工程服務。

洋基工程2023年6月自結合併營收15.93億元，雖月減2.74％、仍年增9.12％，改寫歷史次高。第二季合併營收45.69億元，季增達29.37％、年增達27.36％，改寫歷史新高。累計上半年合併營收81.01億元、年增達28.71％，續創同期新高。

洋基工程表示，受惠半導體、印刷電路板（PCB）及電子零組件產業等高科技場大型無塵室機電空調工程合約訂單挹注，公司負責的專案如期推展，使上半年營收創同期新高。觀察已認列的終端產業應用，半導體業占逾6成，PCB及電子零組件產業約4成。

展望後市，由於洋基工程負責的高科技廠房專案如期推展，公司預期今年整體營運可望維持穩健成長動能、再創新高。同時，近期已接獲北部A級商辦大樓的機電空調工程，提供超高樓層商辦機電空調工程服務，為公司產業及客戶的多元化發展再下一城。

而因應國內電子大廠積極前往東南亞設廠，洋基工程上半年已完成泰國子公司設立，下半年將與當地廠商積極洽談策略聯盟合作，預估明年起開始配合下游客戶，於東南亞進行無塵室機電空調工程施工，認列營收獲利，為公司整體營運與多角化經營再添成長動能。