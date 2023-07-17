據央視報導，解振華17日上午在北京飯店與凱瑞（John Kerry）舉行會談。凱瑞16日抵達北京，成為今年繼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及財長葉倫（Janet Yellen）之後，第3名訪問中國的美國高級官員。

美國之音今天報導，由於去年時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣激怒北京，美中雙邊氣候談判陷入停滯。

報導指出，雖然華府和北京在台灣問題以及包括先進半導體在內的許多其他棘手問題上爭執不下，但美國總統拜登（Joe Biden）政府已將氣候議題確定為與北京潛在合作的領域。

凱瑞時隔近2年再前往中國，今天與解振華會談，盼重啟兩個全球最大溫室氣體排放國之間陷入僵局的談判。討論重點包括減少甲烷排放、限制煤炭使用、遏制森林砍伐和幫助貧窮國家應對氣候變化等，也可能商討美國恢復對中國太陽能電池板及電池組件徵收關稅和實施其他限制。

美國國務院表示，凱瑞將利用他在北京的時間與中國官員進行接觸，以提高執行力和雄心，並推動COP28取得成功。

COP28指的是將在11月份舉辦的「聯合國氣候變化綱要公約」第28次締約方會議；屆時近200個國家將齊聚阿拉伯聯合大公國，共同探討緩解全球變暖及其影響的方法。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1120717