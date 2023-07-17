備戰2024，民進黨主席、總統參選人賴清德接連推出「信賴台灣」、「誠信條款」等口號和做法，意圖找回綠營「清廉、勤政、愛鄉土」的形象。然而立委王鴻薇卻踢爆，賴清德過去曾為民進黨前祕書長吳乃仁背書，稱吳若有任何不法，自己願退出政壇，結果吳因台糖案，於2014年3月26日遭台中高分院再審判決背信罪有期徒刑9個月。王鴻薇質疑，賴清德有信守承諾退出政壇嗎？

吳乃仁與前立委洪奇昌2012年因台糖土地賤賣案，原被判刑定讞，2人聲請再審獲准，台中高分院改判洪無罪、吳乃仁則從原判3年減為9個月，並於2015年1月17日期滿出獄。

王鴻薇今（17）日在臉書提到，當年民進黨執政，新潮流大老吳乃仁總管台灣最大地主之一的台糖，結果在自己同志洪奇昌的引薦下，把台糖土地賤賣給春龍公司，讓台糖損失至少2.6億元，當時賴清德跑出來替吳乃仁和洪奇昌背書，說如果他們兩人有事，自己就退出政壇。

「最後是洪奇昌沒事，吳乃仁不但有事，而且被抓去關」，王鴻薇質疑，「賴清德有退出政壇嗎？有信守承諾嗎？以前說得當然都是X話」。

對於王鴻薇挖出賴清德的黑歷史，網友也紛紛留言怒轟，「耍賴永遠出一張嘴巴聽聽就好，騙不了台灣人民的心啦」、「有就有、還在說大話」、「民進黨最喜歡空頭說幹活！到時候死皮賴臉不認帳！是民進黨強項！連世界都在騙！況且百姓」、「姓賴不信賴，滿口都是lie」、「詐騙集團的話不能相信」、「賴都無法自圓其說」。