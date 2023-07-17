日前駿熠電現金增資案於董事會爆出重大爭議，除有小股東爆料前董座前夫李賢文擅闖董事會鬧場，公司發出重訊澄清後，卻又遭小股東檢附證據踢爆重訊內容疑似不實，並要求主管機關介入調查。目前股東已檢附相關資料，委託律師向金管會提出檢舉，並向法院提告。

據市場知情人士指出，駿熠電公司實質經營者，先後為前董事長衛純菁及其前夫李賢文2人，但因長年經營不善，造成公司淨值不斷下跌，除曾爆出掏空公司資產傳聞外，於去年中更因發生重大內控缺失，無法出具可信之財務資料，導致會計師中止委任，而無法簽證財報，遭櫃賣中心停止交易。據某市場會計專業人士指出，當時李賢文即欲將經營權出售，委託掮客四處兜售，然因市場上咸認公司內控失效，財務透明度低，以致根本乏人問津。

為求資金挹注讓公司順利經營，於去年10月間，李賢文終尋得南部某經營綠能相關產業之黃姓業主，其同意注挹資金拯救公司，並於取得經營權後改善公司體質重回成長軌道，並加強管理帶入新營業項目，保障全體股東之權益，成為俗稱之白馬騎士（White Knight）。李賢文收取鉅額經營權轉讓權利金，並與黃姓投資人簽屬協議，約定以法人代表模式，將4席董事轉由黃姓投資人派任，並允諾將於今年以現增私募之方式，讓黃姓投資人取得過半公司股權。

渠料，李賢文於資金到手後，卻一再虛應故事，針對黃姓業主提出強化內控等要求陽奉陰違，黃姓投資人持續與李賢文溝通，希望能保全公司及全體股東，然李賢文仍態度消極，始終不願揭露公司真實財務資料，黃姓業主雖有心救世，但巧婦難為無米之炊，終致公司今年再度缺交首季財報，遭櫃買中心公告終止櫃買交易，影響所有股東權益甚鉅。

該市場人士又指出，黃姓業主聽聞此不利消息後，仍秉持初衷，不忍小股東遭受重大損失，希望讓公司重上軌道，遂要求李賢文履行協議，於今年辦理增資私募以實際取得公司經營權，豈知李賢文卻翻臉不認人，於董事會前一天表示要以自己名義作為應募人，甚至不惜強闖董事會，以撕毀簽到表等不法手段，也要掩蓋董事會已決議通過以黃姓業主指定之人作為應募人之事實。據市場證券業人士指出，恐係因李賢文涉嫌將經營權「一物多賣」所致。許多小股東聞訊後群情激憤，已紛紛向主管機關提出陳情與檢舉，並向法院提告。

據熟悉資本市場之法界人士分析，李賢文硬闖董事會，撕毀簽到表，關閉錄影設備，阻止公司製作議事錄等行為，恐已涉嫌刑法毀損私文書、強制等罪，其若將經營權一物多賣，除有債務不履行之民事責任外，亦有可能涉犯刑法詐欺等罪嫌。

駿熠電公司拒絕交出議事錄，甚且發出與事實不符之重訊內容，顯示駿熠電內控機制嚴重失效，是否為護航特定人士？若主管機關或檢調單位再不儘速主動介入調查，恐怕真要讓真相陷入晦暗之中，讓所有小股東血本無歸，更讓民眾對政府公信力觀感重輟。

本報致電取得李賢文親自回應。李賢文說，他從沒來有找過所謂的私募金主。還強調董事會前一晚和黃姓私募金主代表人，開會到深夜確認自己為應募人身分。未料隔天董事會開到一半，對方卻霸王硬上弓介入，而他是受到法人董事委託才趕到場，身覺對方應募人資格不符，卻硬要闖關，所以當時情緒確實激動一點，也才當場改派4席董事。

李賢文解釋，他在進入董事會場前已向金管會發重訊，所以改派書出爐就等同生效，自己又是法人代表授權，毫無違法。

李賢文也強調，即使股東認為上午通過的董事會是合法的，但我下午又召開臨時董事會，會中的決議，就可以蓋過上午的舊決議，因此公司合法性毫無疑義。另外我也將針對爆料者提出妨害名譽以及侵害肖像權等告訴，捍衛我自己權益。