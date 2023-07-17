力拚總統大位的民眾黨主席柯文哲，在多份民調中顯示年輕人的支持度輾壓其他參選人，但卻並非所有的年輕人都是柯粉，有潮牌聽見這群年輕人的聲音，製作了一款「我不是柯粉」的T恤，迅速引起討論。

服飾品牌「BAD BONE X 惡骨聯合」近日推出全新的「我不是柯粉」T恤，老闆透露是因為並非所有的年輕人都是柯粉，但近來社會上卻有類似氛圍出現，讓部分年輕人感覺很冤枉，他因此靈機一動製作了這款T恤，除了有棉T還有排汗衫版本，顏色則有寶藍、棗紅、藏青、黑色及軍綠。

臉書公告後迅速吸引超過2700名網友點讚，還有超過300人留言喊「這種比起KP我穿的出去」、「祝生意興隆，真的受不了身邊很容易遇到大學學弟是柯粉」、「立刻買了」、「已下單，謝謝小編」。

還有不少網友調侃道「是不是規定30歲以下才可購買」、「穿了會年輕20歲嗎」、「為什麼沒有白色啦！我不是柯粉+白色不是民眾黨的顏色才是首選啊」、「怎麼沒～老娘(子)是柯黑的衣服啊」。