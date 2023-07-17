YouTube網路節目《木曜4超玩》憑藉「一日系列」主題爆紅，更讓主持人智源、KID和謝坤達等人再創演藝事業高峰，不過近期《木曜4》的影片點閱似乎不太理想，隨後竟爆出團隊集體離職傳聞，日前老闆Eric回應團隊中有多人離開，而關鍵製作人陳百祥也證實消息，至於身為主持人的坤達也回應了。

隨著《木曜4》爆出集體離職，團隊中關鍵製作人陳百祥日前也證實：「現狀是製作團隊都離開公司了」，他則是留職停薪，而節目的人氣的執行製作IDA也在IG上宣布離開團隊「能認識木曜團隊的戰友同事、可愛溫暖的六大金剛、各個團隊，是我職涯最棒的決定之一，木曜今後還是在的請大家不用擔心！」

對此，根據《三立新聞網》報導，坤達經紀人針對集體離職事件，表示坤達近期都照常錄影，自己沒去參與現場，至於團隊中人員、氣氛毫不知情。

事實上，《木曜4超玩》以體驗各行各業的「一日系列」打開知名度，捧紅主持群邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱和阿部瑪利亞，不過近期影片由於點閱率不理想，加上團隊集體離職，引發網友熱議，更有粉絲點出轉淚點是日本旅遊單元「少年週刊」，認為「完全沒主題、沒目的、沒節目規劃、主持人沒互動，然後一直喊好久沒出國喔，好漂亮、好好吃，到底誰會要看這個？」