國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲昨走上街頭，參與凱道公平正義救台灣遊行，並對中央社宅政策多所批評。民進黨17日反批，前台北市長柯文哲及新北巿長侯友宜口中喊「居住正義」，結果卻是跟財團建商站在一起，市長任內對社宅及囤房稅擺爛，為了選總統卻把居住正義掛嘴邊，謀求政治利益。

民進黨發言人張志豪及台北市第5選區吳沛憶、新北第8選區吳崢、新北第11選區曾柏瑜等3位立委參選人上午召開「揭穿柯侯居住正義假面具」記者會，盼柯、侯兩位雙北巿長再次大喊居住正義的同時，應該先為自己擺爛社會住宅向市民道歉。

張志豪指出，檢視侯友宜任內興辦的社宅數量只有2678戶，不僅根本不到3000戶，新北市更是六都中至今唯一沒有通過「囤房稅」的直轄市，昨天侯友宜台上高喊安居樂業時，也難怪民眾噓聲四起。至於柯文哲市長誇口其任內社宅蓋最多，宣稱8年5萬戶的政見，但數字會說話，8年只蓋1萬2559件，達成率只有25.12％，嚴重跳票。

張志豪強調，民進黨政府始終積極興辦社宅，尤其近2年半來，雙北幾乎擺爛放棄興建社宅，國家住都中心反而加速新增社宅工程決標3萬3584戶；中央除了提供國有土地協助地方政府蓋社宅外，也補助地方政府社宅經費，統計至2021年，中央提供台北市11處社會住宅土地，更補助台北市45億元，新北市也補助30億元，顯示拚社宅要努力做，不是嘴巴說，也不是只有批評。

接續，吳沛憶指出，柯文哲任內不僅爆出「月租4萬」的明倫社宅，柯更親自拍板，社宅自償率要100％，蓋社宅的成本柯文哲要從民眾身上賺回來；此外，社宅租金還納繳給北市府的房屋稅跟地價稅，使社宅租金提高了25％。

曾柏瑜指出，侯友宜昨稱要打擊黑道、讓犯罪者得到應有懲罰，同時抓炒房、租屋市場透明化，但都「跳票」；囤房稅是居住正義基本功，新北卻什麼都沒做，且侯替司法正義、居住正義最大敵人、國民黨立委羅明才喬掉立委初選，羅明才直接出線。羅家族違法對新店大香山山坡地濫墾、炒股坑殺股民，家族所經營的「福豪建設」過去違法開挖23萬平方公尺的山坡地，相當於挖了18座棒球場大小。

吳崢補充，他的對手張智倫的爸爸張慶忠，中和人都稱張慶忠為中和地王、中和摩鐵王、地產王，名下除了有多家建商，甚至參與多個中和都市更新案，媽媽陳錦錠更是當地議員，兩人跟侯市長都是「厚友誼」，張慶忠過去是立委也是建商，從中央檢視都市計畫，再由陳錦錠監督市府審案，這樣中央、地方「炒房炒地一條龍」的家族企業，將會在張智倫當選後再次復辟，這是大家願意看到的嗎？這樣的圈地炒地家族有辦法捍衛居住正義嗎？