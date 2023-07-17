有些男人一旦結婚後，如同失去了生活能力，家中大小事都交給老婆一手包辦，為他們打理所有一切。《小鐵星座》運勢專欄分享離不開老婆的前3名星座男，依序是摩羯男、巨蟹男、牡羊男，其中巨蟹男要是失去老婆，跟離開水的魚一樣，痛苦萬分。

▍第3名：牡羊男

牡羊男個性粗線條，對於家事一竅不通，通常都是老婆負責掌管所有家務事，牡羊男只需在外好好打拚即可，回到家後，老婆會親自為他們打理好一切，而他們也早已習慣這樣的生活，若失去了老婆，他們會不知該如何過日子。

▍第2名：巨蟹男

巨蟹男很顧家，認為有家才會有歸屬感，也不會長時間在外逗留，心中總是掛念著家人，作為巨蟹男的老婆非常幸福，時刻在意對方感受，絕不讓對方難過。而家裡的溫暖讓巨蟹男下班後想快速奔回家，所以若失去了老婆就如同離開水的魚，每一刻呼吸都感到痛苦萬分。

▍第1名：摩羯男

摩羯男非常重視老婆，認為生活中互相扶持和關愛才是相處之道，缺少一方都不是完整的家。摩羯座在生活中很需要老婆在一旁照料著，才能讓他們感到安心自在，所以若離開了老婆，生活不僅變得糟糕，情緒方面更是容易起伏大。