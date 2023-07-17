根據國民營養調查結果顯示，國人鎂攝取量普遍有不足現象，然而它在人體扮演重大角色。營養師林俐岑就表示，若缺鎂可能會有骨鬆、記憶力衰退、睡眠品質差、情緒容易躁動和抽筋等情況發生。她建議，平時可透過日常飲食補充鎂，包括深綠色蔬菜、豆類、堅果類、黑芝麻、南瓜籽、香蕉、酪梨及黑巧克力等，都是不錯的獲取來源。

根據2017～2020年的國民營養調查結果顯示，國人的鎂攝取狀況主要以13～44歲的男女性其平均一日鎂攝取量偏離RDA（推薦膳食攝取量）建議量最多，男性僅達RDA建議量的68～78％，女性達63～76％。

林俐岑在臉書粉專「林俐岑營養師的小天地」發文表示，鎂主要是參與身體能量代謝與酵素的作用，也參與醣類代謝，對骨骼成長與維持，鎂和鈣相輔相成。此外，鎂還具維持肌肉和神經正常運作、影響心臟與血管正常功能；攝取足夠的鎂，也能改善消化道機能及蠕動，有助紓解壓力和放鬆。

林俐岑提到，若人體缺鎂會導致低鎂血症，早期症狀有乏力、食慾不振、疲倦、噁心和嘔吐；嚴重者則有肌肉痙孿、麻痺、刺痛、失智症、偏頭痛及心律異常等，甚至也可能伴隨著低血鈣等電解質不平衡的發生。

林俐岑進一步闡述，同時鎂離子缺乏者，也常伴隨有血壓較高的情況，補充鎂除了有助控制血壓，也能減少鈉的再吸收；能量代謝不足，出現記憶力衰退、注意力不集中的症狀；影響神經傳導，容易造成情緒波動起伏較大，甚至出現淺眠、難以入睡的情況發生。

至於平時該如何補充鎂？林俐岑建議，像是深綠色蔬菜、豆類、堅果類、黑芝麻、南瓜籽、香蕉、酪梨、黑巧克力等食物，都是不錯的選擇，尤其外食族可多加留意上述這些食物。