上周五密西根大學公布的美國7月消費者信心指數升至近兩年高點，主要因通膨持續緩解，以及就業市場保持穩健。美國的CPI年通膨率已經從逾9%下滑至3%，而失業率仍保持在歷史低點。

與此同時，在AI題材和聯準會升息周期接近尾聲的推波助瀾下，美股反彈走高，部分策略師甚至看好標普500指數今年將創下歷史新高。

但經濟學家認為近期數據所呈現出的美國經濟前景與如此樂觀的氣氛並不相符。投銀Jefferies美國經濟學家Thomas Simons提出警告，必須避免過於深入解讀單月報告的細節，「我們仍然堅信未來幾個月經濟將惡化，但消費者似乎變得越來越樂觀，至少目前而言，他們完全相信『軟著陸』（soft-landing）或『不著陸』（no-landing）的說法。由於經濟數據表現令人驚豔，以及美股在第二季財報季展開時走強，現在軟著陸的說法似乎越來越成為共識」。

除了通膨數據之外，美國就業數據亦傳出佳音。

但富國銀行經濟團隊出具報告指出，（數據）優於預期並不意味著一切都好，「自6月份提出展望報告以來，我們對美國經濟的預期並未發生顯著變化。我們仍然認為聯準會讓通膨率回落到2%所做的努力將逐漸壓縮家庭和企業支出，並在明年初造成經濟溫和衰退（mild recession）」。

美銀Global Research經濟研究小組則表示該團隊雖然感到振奮，但沒有被「沖昏了頭」。美銀美國經濟學家Michael Gapen表示，「我們認為聯準會現在宣布已經戰勝通膨仍為時過早。儘管CPI和PPI大幅回軟，但我們預期6月核心PCE年通膨率為2.4%，仍比聯準會設定的目標仍高出40個基點」。