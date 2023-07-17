台中銀長期致力於客戶體驗創新產品和服務、支持國內中小企業發展，今年歡慶成立70周年，將陸續推出一系列活動。此次講座特邀台經院主任孫明德，分享全球主要經濟體與台灣經濟趨勢脈動，以及總體經濟未來將面對的不確定因素。

此次講座中指出，包括全球通膨各國央行升息提高的金融風險、烏俄戰爭下的地緣政治及中國大陸經濟復甦力道的影響，深入簡出剖析在全球經濟衰退風險滔滔來襲下，台灣產業面臨未來經濟變數，如何在這波經濟動盪乘風破浪中前行，進而開創企業新局。

台中銀表示「人生70才開始」，對該行同樣是全新起點。尤其在海外布局方面，自2018年啟動中長期海外布局計畫，已於馬來西亞設立納閩分行，目前在大馬全境已有4處據點，越南胡志明市代表人辦事處甫於6月中正式對外開業。

台中銀指出，未來將持續伴隨台商企業海外腳步，以新南向政策及亞洲主要國家積極發展海外據點，為邁向百年企業及升級國際商業銀行打造新里程碑。

此外，為提供客戶更方便快速的資金調撥服務，台中銀為國內首家及唯一通過SWIFT組織推出「SWIFT GO」服務測試的金融機構，未來上線後將可提供客戶更佳的跨境匯款體驗。

台中銀表示，未來將在北中南三地持續舉辦相關活動，為台灣企業家和產業主提供更多交流機會，促進台灣整體經濟發展。若對未來相關活動有興趣，可持續關注台中銀官網公告、Facebook社群「台中銀行阿中寶寶同嗨會」及IG帳號「TCBBANKFANS」相關訊息。