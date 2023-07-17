大陸軍工巨頭中國航空工業集團（中航工業）受到美國制裁，但旗下子公司西銳飛機在美國的業務卻持續成長，專家坦言，制裁措施存在盲點，美國的政策決定者還沒有全力以赴，確保現行的制度能夠完善。

美國財經媒體報導，從2011年以來，西銳飛機一直都是中航工業的子公司，但西銳未曾被指控出現不當行為，目前也沒有跡象顯示美國政府鎖定西銳進行制裁。

軍事專家表示，「西銳不是一家軍工製造商，主要產品是私人使用的單引擎飛機和包機服務，但其些技術和專業知識對解放軍而言，可能還是有參考價值。」

報導提到，6月初，西銳向香港證券交易所提出首次公開募股（IPO）的申請，儘管北京與華盛頓關係緊張，但西銳公司的持續成長，突顯美國制裁背後複雜的政治算計。

從疫情期間開始，西銳在美國不停擴張業務範圍，先擴建位在明尼蘇達杜魯斯的工廠，又在亞利桑那州增設飛行訓練中心，去年宣布在明尼蘇達中部的兩個機場設立新的銷售、維護及培訓中心，今年5月又砸下1300萬美元（約新台幣4億）在德州擴增一座新的設施。

對此，西銳強調，公司制定完全符合美國製裁、出口管制和投資限制的政策，這些政策包括客戶所在的36個國家或地區所執行的措施。早在2020年中航工業就被列入各種制裁清單，限制對該公司的出口，還禁止購買或交易證券。