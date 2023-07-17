成立30年的老字號書店政大書城，今日發出聲明表示將在8月31日停業，有網友第一時間以為是分店要停業，沒想到是全面停業，作家楊宗翰形容，政大書城是「一個時代的見證」。

作家楊宗翰指出，政大書城宣告停業反映了一件事，「代表『堅持只賣書』，而非採取複合式經營餐飲的書店，在台灣越來越難生存了。」

成立30年的老字號書店政大書城，今日發出聲明表示將在8月31日停業。（摘自網路／李欣恬台北傳真）

楊宗翰表示，他從政大書城還在政大開店時開始逛，「一直都記得羅斯福路台大店、師大路師大店、南京西路南西店彼時盛況，甚至還住過書城開在花蓮店樓上的民宿，到離開天龍國戰區，轉戰南部與東部的政大書城，八月底終究也要成為回憶了。雖然知道天下無不散的宴席，但我相信『政大書城』四個字宛如一個時代的見證，在愛書人心中已留下難以抹滅的印記。」

政大書城自1993年於國立政治大學校內圖書部為出發地，後來也在台北師範大學附近開了第一家門市，名字仍然沿用「政大書城」，之後也在花蓮和高雄、台南等地開疆闢土。今年5月在高雄夢時代的店也因租約到而停業，一度推出「39折曬書節」，令書迷無限感懷。