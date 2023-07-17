賈伯斯重返頻果後，以功能型的方式來管理公司，因此即使是產品熱賣，也沒有iPhone部門或iPad部門。而是以硬體開發、軟體工程、設計等部門，把成品匯集到新產品當中。
Vision Pro是蘋果新的嘗試，在2015年時被稱為技術開發團隊，最近則更名為視覺產品團隊（VPG）。
過去Apple Watch團隊也是由高層主管領導開發，而不是由硬體與軟體的高級副總裁來分別負責。汽車自動駕駛團隊也是例外，自己就擁有軟體、視覺、機器學習、硬體、工業設計、雲端、品管等不同項目小組，以應付汽車製造的複雜性。
外媒指出，蘋果剛推出頭盔式裝置Vision Pro，就要把其技術開發團隊更名為「視覺產品團隊」，已經不像過去賈伯斯的處理方式，讓不同部門分別開發一個產品的不同零件。
賈伯斯重返頻果後，以功能型的方式來管理公司，因此即使是產品熱賣，也沒有iPhone部門或iPad部門。而是以硬體開發、軟體工程、設計等部門，把成品匯集到新產品當中。
Vision Pro是蘋果新的嘗試，在2015年時被稱為技術開發團隊，最近則更名為視覺產品團隊（VPG）。
過去Apple Watch團隊也是由高層主管領導開發，而不是由硬體與軟體的高級副總裁來分別負責。汽車自動駕駛團隊也是例外，自己就擁有軟體、視覺、機器學習、硬體、工業設計、雲端、品管等不同項目小組，以應付汽車製造的複雜性。
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